Мария Михайлова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.03.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1856
Отец: Михаил Семёнов
Мать: Параскева Тимофеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1872
Муж: Фока Акимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Павел Фокин
Отец ребёнка: Фока Акимов
Рождение ребёнка
25.02.1878
Сын: Федот Фокин
Отец ребёнка: Фока Акимов
Рождение ребёнка
14.08.1897
Сын: Филипп Фокин
Отец ребёнка: Фока Акимов
Смерть
Неизвестно