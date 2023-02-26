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Мария Михайлова

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.03.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1837 г.р.

Мать

До 1837 г.р.

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1856

Отец: Михаил Семёнов

Мать: Параскева Тимофеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1872

Муж: Фока Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Павел Фокин

Отец ребёнка: Фока Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1878

Сын: Федот Фокин

Отец ребёнка: Фока Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1897

Сын: Филипп Фокин

Отец ребёнка: Фока Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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