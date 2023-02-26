Фёдор Иванов
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1801
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно