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Пётр Фёдоров

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Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1783 г.р.

Мать

До 1783 г.р.

Жена

До 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Стефанида Иванова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823

Жена: София Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1824

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1825

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Никита Петров

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1832

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1833

Дочь: Надежда Петрова

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1837

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1839

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1840

Сын: Аким Петров

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1844

Сын: Иоанн Петров

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1844

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1848

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: София Косьмина

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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