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София Косьмина

Место рождения

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

До 1782 г.р.

Муж

До 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Косьма Исидоров

Мать: Стефанида Иванова

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823

Муж: Пётр Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1824

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1825

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1832

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1833

Дочь: Надежда Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1837

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1839

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1840

Сын: Аким Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1844

Сын: Иоанн Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1844

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1848

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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