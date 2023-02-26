София Косьмина
Место рожденияд.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
До 1806
Отец: Косьма Исидоров
Мать: Стефанида Иванова
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823
Муж: Пётр Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1824
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1825
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1832
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1833
Дочь: Надежда Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1837
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1839
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1840
Сын: Аким Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1844
Сын: Иоанн Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1844
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1848
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно