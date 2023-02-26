Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1801

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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