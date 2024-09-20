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Смирнов Василий Сергеевич

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Место рождения

Полибино, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Смирнов Сергей

Мать: Смирнова Акулина Петровна

Полибино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1918

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Смирнов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
09.06.1923

Сын: Смирнов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна

Рядом, в полутора километре расположен районный центр Полибино. Он родился в крестьянской семье
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Гаврилова (Смирнова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна

Смерть
1950

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