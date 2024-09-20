Смирнов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Смирнов Сергей
Бракосочетание
Около 1918
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Смирнов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
09.06.1923
Мать ребёнка: Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна
Рядом, в полутора километре расположен районный центр Полибино. Он родился в крестьянской семье
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Гаврилова (Смирнова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна
Смерть
1950