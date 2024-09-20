Смирнова Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Акулина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Петрухина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей

Рождение ребёнка
1896

Сын: Смирнов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей

Полибино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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