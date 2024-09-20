Смирнова Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Петрухина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей
Рождение ребёнка
1896
Сын: Смирнов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей
Полибино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно