Смирнов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Смирнова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Смирнов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Смирнова Акулина Петровна
Полибино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно