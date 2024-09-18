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Смирнов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Акулина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Акулина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Акулина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Акулина Петровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Смирнов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Акулина Петровна

Полибино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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