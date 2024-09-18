Смирнов Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Козлова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Козлова) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно