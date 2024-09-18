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Смирнов Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Смирнов Василий Сергеевич

Мать: Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Козлова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Козлова) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Козлова) Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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