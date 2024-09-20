Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Михайлов Михаил Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Смирнов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
09.06.1923

Сын: Смирнов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич

Рядом, в полутора километре расположен районный центр Полибино. Он родился в крестьянской семье
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Гаврилова (Смирнова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич

Смерть
1977

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