Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1977
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Михайлов Михаил Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Смирнов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.06.1923
Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич
Рядом, в полутора километре расположен районный центр Полибино. Он родился в крестьянской семье
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Гаврилова (Смирнова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Сергеевич
Смерть
1977