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Смирнов Павел Васильевич

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Место рождения

деревня Мельницы Псковской области

Дата рождения

09.06.1923

Дата смерти

27.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1923

Отец: Смирнов Василий Сергеевич

Мать: Смирнова (Михайлова) Дарья Михайловна

Рядом, в полутора километре расположен районный центр Полибино. Он родился в крестьянской семье
Бракосочетание
1949

Жена: Смирнова (Красавцева) Анна Арсеньевна

Рождение ребёнка
19.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Красавцева) Анна Арсеньевна

Рождение ребёнка
15.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Красавцева) Анна Арсеньевна

Смерть
27.11.2021
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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