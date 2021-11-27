Смирнов Павел Васильевич
Место рождениядеревня Мельницы Псковской области
Дата рождения09.06.1923
Дата смерти27.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1923
Рядом, в полутора километре расположен районный центр Полибино. Он родился в крестьянской семье
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
19.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Красавцева) Анна Арсеньевна
Рождение ребёнка
15.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Красавцева) Анна Арсеньевна
Смерть
27.11.2021
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно