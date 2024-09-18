Смирнова (Красавцева) Анна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Красавцева) Анна Арсеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1922

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1949

Муж: Смирнов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
15.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Павел Васильевич

Смерть
1998
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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