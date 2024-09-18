Смирнова (Красавцева) Анна Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1922
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
19.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Павел Васильевич
Смерть
1998
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно