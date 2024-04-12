Ивасенко (Сабодаш) Лидия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивасенко (Сабодаш) Лидия Валентиновна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957

Отец: Сабодаш Валентин Александрович

Мать: Сабодаш Вера Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.04.1982

Сын: Бабин Адам Алексеевич

Отец ребёнка: Бабин Алексей Адамович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.06.1983

Сын: Бабин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Бабин Алексей Адамович

Рождение ребёнка
22.04.1990

Дочь: Ивасенко Дарья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Алексей Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивасенко Александр

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