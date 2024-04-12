Ивасенко (Сабодаш) Лидия Валентиновна
Место рождения
Дата рождения02.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957
Рождение ребёнка
21.04.1982
Отец ребёнка: Бабин Алексей Адамович
Рождение ребёнка
?.06.1983
Сын: Бабин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Бабин Алексей Адамович
Рождение ребёнка
22.04.1990
Дочь: Ивасенко Дарья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивасенко Александр