Сабодаш (Принцева) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения16.08.1929
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1929
Рождение ребёнка
10.08.1952
Дочь: Исакова Зинаида Валентиновна
Отец ребёнка: Сабодаш Валентин Александрович
Рождение ребёнка
13.09.1955
Дочь: Шикалова Любовь Валентиновна
Отец ребёнка: Сабодаш Валентин Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1957
Дочь: Ивасенко Лидия Валентиновна
Отец ребёнка: Сабодаш Валентин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно