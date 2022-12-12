Сабодаш (Принцева) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабодаш (Принцева) Вера Александровна

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Место рождения

Волхов Мост, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.08.1929

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1929

Отец: Принцев Александр Иванович

Мать: Принцева Александра Степановна

Волхов Мост, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.08.1952

Дочь: Исакова Зинаида Валентиновна

Отец ребёнка: Сабодаш Валентин Александрович

Волхов Мост, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1955

Дочь: Шикалова Любовь Валентиновна

Отец ребёнка: Сабодаш Валентин Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1957

Дочь: Ивасенко Лидия Валентиновна

Отец ребёнка: Сабодаш Валентин Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабодаш Валентин Александрович

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