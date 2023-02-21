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Сабодаш Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Сабадаш Александр

Мать: Сабадаш Александра

Рождение ребёнка
10.08.1952

Дочь: Исакова Зинаида Валентиновна

Мать ребёнка: Сабодаш Вера Александровна

Волхов Мост, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1955

Дочь: Шикалова Любовь Валентиновна

Мать ребёнка: Сабодаш Вера Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.04.1957

Дочь: Ивасенко Лидия Валентиновна

Мать ребёнка: Сабодаш Вера Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабодаш Вера Александровна

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