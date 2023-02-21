Сабодаш Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Сабадаш Александр
Мать: Сабадаш Александра
Рождение ребёнка
10.08.1952
Дочь: Исакова Зинаида Валентиновна
Мать ребёнка: Сабодаш Вера Александровна
Волхов Мост, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1955
Дочь: Шикалова Любовь Валентиновна
Мать ребёнка: Сабодаш Вера Александровна
Рождение ребёнка
02.04.1957
Дочь: Ивасенко Лидия Валентиновна
Мать ребёнка: Сабодаш Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно