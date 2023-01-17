Принцев Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1929
Дочь: Сабодаш Вера Александровна
Мать ребёнка: Принцева Александра Степановна
Волхов Мост, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Принцев Иван
Мать ребёнка: Принцева Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Принцев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Принцева Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Принцева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Принцева Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Принцев Борис Александрович
Мать ребёнка: Принцева Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1945