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Принцев Александр Иванович

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Место рождения

Соснинская пристань, Чудовская волость, Новгородский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Соснинская пристань, Чудовская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1929

Дочь: Сабодаш Вера Александровна

Мать ребёнка: Принцева Александра Степановна

Волхов Мост, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Принцев Иван

Мать ребёнка: Принцева Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Принцев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Принцева Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Принцева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Принцева Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Принцев Борис Александрович

Мать ребёнка: Принцева Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Принцева Александра Степановна

Смерть
?.04.1945
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