Принцева (Трофимова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Принцева (Трофимова) Александра Степановна

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Место рождения

Пчевжа, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Стефан

Мать: не указана

Пчевжа, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.08.1929

Дочь: Сабодаш Вера Александровна

Отец ребёнка: Принцев Александр Иванович

Волхов Мост, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Принцев Иван

Отец ребёнка: Принцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Принцев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Принцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Принцева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Принцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Принцев Борис Александрович

Отец ребёнка: Принцев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Принцев Александр Иванович

Смерть
1975
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