Принцева (Трофимова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1929
Дочь: Сабодаш Вера Александровна
Отец ребёнка: Принцев Александр Иванович
Волхов Мост, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Принцев Иван
Отец ребёнка: Принцев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Принцев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Принцев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Принцева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Принцев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Принцев Борис Александрович
Отец ребёнка: Принцев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975