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Бабин Константин Алексеевич
Бабин Константин Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.06.1983
Пол
Мужской
Отец
Бабин Алексей Адамович
Мать
Ивасенко (Сабодаш) Лидия Валентиновна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1983
Отец:
Бабин Алексей Адамович
Мать:
Ивасенко Лидия Валентиновна
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