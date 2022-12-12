Бабин Алексей Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Алексей Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1982

Сын: Бабин Адам Алексеевич

Мать ребёнка: Ивасенко Лидия Валентиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1983

Сын: Бабин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Ивасенко Лидия Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивасенко Лидия Валентиновна

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