Бабин Алексей Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1982
Мать ребёнка: Ивасенко Лидия Валентиновна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1983
Сын: Бабин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Ивасенко Лидия Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно