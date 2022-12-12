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Бабин Адам Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1982

Отец: Бабин Алексей Адамович

Мать: Ивасенко Лидия Валентиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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