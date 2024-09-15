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Щербакова Настасья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Иван Спиридонович

Мать: Ефимья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Федор Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-67л
Рождение ребёнка
1821

Сын: Щербаков Тит Федорович

Отец ребёнка: Щербаков Федор Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34об
Рождение ребёнка
1827

Сын: Щербаков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Щербаков Федор Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34об
Рождение ребёнка
1831

Сын: Щербаков Демантиян Федорович

Отец ребёнка: Щербаков Федор Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34об
Смерть
Неизвестно

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