Щербакова Настасья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1794
Отец: Иван Спиридонович
Мать: Ефимья Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-67л
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Щербаков Федор Филимонович
ГАСО, рев1834, 34об
Рождение ребёнка
1827
Сын: Щербаков Алексей Федорович
Отец ребёнка: Щербаков Федор Филимонович
ГАСО, рев1834, 34об
Рождение ребёнка
1831
Сын: Щербаков Демантиян Федорович
Отец ребёнка: Щербаков Федор Филимонович
ГАСО, рев1834, 34об
Смерть
Неизвестно