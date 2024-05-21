Ефимья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Закорюкина Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Спирин Афонасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Щербакова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1801

Сын: Агафон Иванович

Отец ребёнка: Иван Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-67об
Смерть
До 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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