Ефимья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Закорюкина Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Иван Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Щербакова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Спиридонович
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Спиридонович
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1801
Сын: Агафон Иванович
Отец ребёнка: Иван Спиридонович
ГАСО, 24-25-330-67об
Смерть
До 1834