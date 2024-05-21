Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Спиридон Яковлевич
Мать: Устинья Осиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ефимья Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Закорюкина Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Ефимья Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Ефимья Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Ефимья Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Щербакова Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Ефимья Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Ефимья Семеновна
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ефимья Семеновна
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1801
Сын: Агафон Иванович
Мать ребёнка: Ефимья Семеновна
ГАСО, 24-25-330-67об
Смерть
1833
ГАСО, 179-1-45-114об