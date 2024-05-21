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Иван Спиридонович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Около 1727 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Спиридон Яковлевич

Мать: Устинья Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Закорюкина Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Спирин Афонасий Иванович

Мать ребёнка: Ефимья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Щербакова Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1801

Сын: Агафон Иванович

Мать ребёнка: Ефимья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-67об
Смерть
1833
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-114об

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