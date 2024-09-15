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Щербаков Федор Филимонович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Щербаков Филимон Макарович

Мать: Щербакова (Смирнова) Пелагия Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-66об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-67л
Рождение ребёнка
1821

Сын: Щербаков Тит Федорович

Мать ребёнка: Щербакова Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34об
Рождение ребёнка
1827

Сын: Щербаков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Щербакова Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34об
Рождение ребёнка
1831

Сын: Щербаков Демантиян Федорович

Мать ребёнка: Щербакова Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34об
Смерть
1832
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34об

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