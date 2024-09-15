Щербаков Федор Филимонович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
ГАСО, 24-25-330-66об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-67л
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Щербакова Настасья Ивановна
ГАСО, рев1834, 34об
Рождение ребёнка
1827
Сын: Щербаков Алексей Федорович
Мать ребёнка: Щербакова Настасья Ивановна
ГАСО, рев1834, 34об
Рождение ребёнка
1831
Сын: Щербаков Демантиян Федорович
Мать ребёнка: Щербакова Настасья Ивановна
ГАСО, рев1834, 34об
Смерть
1832
ГАСО, рев1834, 34об