Крупичев Петр Петров
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 23.12.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Крупичев Петр Алексеев
Мать: Евдокия Максимова
Место жительства
1834
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева
Упоминание
1865
Волоколамский уезд, д. Красиково | ф.203, оп. 747, д. 1910 (1865) | Исповедные ведомости церквей руз.у.М.гкб.
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
14.04.1871
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева
ф.203, оп. 780, д. 1540 (1871 Казаново) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви с. Казанова 1871 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупичева Дарья Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
шерстобой
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 23.12.1879