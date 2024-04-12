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Крупичев Петр Петров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 23.12.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Крупичев Петр Алексеев

Мать: Евдокия Максимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1834
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Крупичев Павел Петров

Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Крупичев Михаил Петров

Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева

Упоминание
1865
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Волоколамский уезд, д. Красиково | ф.203, оп. 747, д. 1910 (1865) | Исповедные ведомости церквей руз.у.М.гкб.
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1871

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Крупичева Дарья Сергеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп. 780, д. 1540 (1871 Казаново) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви с. Казанова 1871 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупичева Дарья Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
шерстобой
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 23.12.1879
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