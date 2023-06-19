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(Крупичева) Александра Петрова

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

14.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1871

Отец: Крупичев Петр Петров

Мать: Крупичева Дарья Сергеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп. 780, д. 1540 (1871 Казаново) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви с. Казанова 1871 года
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно