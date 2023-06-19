(Крупичева) Александра Петрова
Место рождения
Дата рождения14.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1871
Отец: Крупичев Петр Петров
Мать: Крупичева Дарья Сергеева
ф.203, оп. 780, д. 1540 (1871 Казаново) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви с. Казанова 1871 года
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно