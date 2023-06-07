Крупичева Дарья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров
Рождение ребёнка
14.04.1871
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров
ф.203, оп. 780, д. 1540 (1871 Казаново) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви с. Казанова 1871 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупичев Петр Петров
Работа или профессия
Неизвестно
прядильщица льна
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869