Крупичева Дарья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупичева Дарья Сергеева

Крупичева Дарья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Крупичев Павел Петров

Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Крупичев Михаил Петров

Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1871

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Крупичев Петр Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп. 780, д. 1540 (1871 Казаново) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви с. Казанова 1871 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупичев Петр Петров

Работа или профессия
Неизвестно
прядильщица льна
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close