Крупичев Павел Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 23.12.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Крупичев Петр Петров
Мать: Крупичева Дарья Сергеева
Бракосочетание
Между 1869 и 11.?.1870
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крупичева Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупичев Иван Павлов
Мать ребёнка: Крупичева Пелагея Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
шерстобой
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 23.12.1879