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Крупичев Павел Петров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 23.12.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Крупичев Петр Петров

Мать: Крупичева Дарья Сергеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Между 1869 и 11.?.1870

Жена: Крупичева Пелагея Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупичев Василий Павлов

Мать ребёнка: Крупичева Пелагея Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупичев Иван Павлов

Мать ребёнка: Крупичева Пелагея Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
шерстобой
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 23.12.1879
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