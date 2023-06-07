Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Крупичев Петр Алексеев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Крупичев Петр Алексеев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Крупичев Петр Петров

Отец ребёнка: Крупичев Петр Алексеев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1832

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Крупичев Петр Алексеев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Место жительства
1834
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупичев Петр Алексеев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Смерть
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)