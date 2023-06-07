Евдокия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Крупичев Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Крупичев Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Крупичев Петр Петров
Отец ребёнка: Крупичев Петр Алексеев
Рождение ребёнка
01.09.1832
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Крупичев Петр Алексеев
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Место жительства
1834
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Смерть
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)