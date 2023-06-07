Крупичев Петр Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Алексей Тарасов
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Крупичев Петр Петров
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
01.09.1832
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Место жительства
1834
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Максимова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Смерть
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)