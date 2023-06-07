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Крупичев Петр Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Алексей Тарасов

Мать: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Крупичев Петр Петров

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1832

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Место жительства
1834
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Максимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Смерть
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)