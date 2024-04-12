Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Петров

Михаил Петров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.09.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1832

Отец: Крупичев Петр Алексеев

Мать: Евдокия Максимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Крещение
06.09.1832
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Godparents:Восприемники – той же деревни крестьянин Иван Семенов и села Спасского крестьянина Евдокима Михайлова жена Евдокия Иванова. | Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07... Показать все
Место жительства
1834
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close