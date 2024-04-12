Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения01.09.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1832
Отец: Крупичев Петр Алексеев
Мать: Евдокия Максимова
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Крещение
06.09.1832
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Godparents:Восприемники – той же деревни крестьянин Иван Семенов и села Спасского крестьянина Евдокима Михайлова жена Евдокия Иванова. | Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07... Показать все
Место жительства
1834
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.
Смерть
Неизвестно