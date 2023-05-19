Алексей Тарасов
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Тарас Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агриппина Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ануфрий Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Смерть
1827
Место жительства
1834
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.