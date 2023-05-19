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Алексей Тарасов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Тарас Иванов

Мать: не указана

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агриппина Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Крупичев Петр Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ануфрий Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Смерть
1827
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1834
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.51 оп. 8, д. 212 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года государственных крестьян Волоколамского у. Московской губ.