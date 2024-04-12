Тарас Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1761
Сын: Алексей Тарасов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дмитрий Тарасов
Мать ребёнка: Мать Татьяна Тарасова
Упоминание
1785
ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна Тарасова
Мать ребёнка: Мать Татьяна Тарасова
Смерть
Неизвестно