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Тарас Иванов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Иван

Мать: не указана

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Алексей Тарасов

Мать ребёнка: не указана

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Дмитрий Тарасов

Мать ребёнка: Мать Татьяна Тарасова

Упоминание
1785
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна Тарасова

Мать ребёнка: Мать Татьяна Тарасова

Смерть
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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