Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тарасов

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агриппина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тарасов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тарасов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Крупичев Петр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тарасов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ануфрий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тарасов

Смерть
Неизвестно