Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тарасов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агриппина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тарасов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Тарасов
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Алексей Тарасов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ануфрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Тарасов
Смерть
Неизвестно