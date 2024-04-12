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Дмитрий Алексеев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Алексей Тарасов

Мать: Ирина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ефим Дмитриев

Мать ребёнка: Мать Василий Дмитриев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Мать Василий Дмитриев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Евдоким Дмитриев

Мать ребёнка: Мать Василий Дмитриев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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