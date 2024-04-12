Дмитрий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Алексей Тарасов
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ефим Дмитриев
Мать ребёнка: Мать Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Мать Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Евдоким Дмитриев
Мать ребёнка: Мать Василий Дмитриев
Смерть
Неизвестно