Крылов Андрей Захарович
Место рождения
Дата рожденияДо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крылова Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Дочь: Крылова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Крылова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Крылова Марфа Михайловна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 2.11.1905 Апухлицы Михаил Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская жена... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.
Сын: Крылов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Крылова Марфа Михайловна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.01.1911 Апухлицы Григорий Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно