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Крылов Андрей Захарович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Крылова Марфа Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Дочь: Крылова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Крылова Марфа Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.

Сын: Крылов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Крылова Марфа Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 2.11.1905 Апухлицы Михаил Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская жена... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.

Сын: Крылов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Крылова Марфа Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.01.1911 Апухлицы Григорий Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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