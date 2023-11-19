Крылов Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911 ст.
Отец: Крылов Андрей Захарович
Мать: Крылова Марфа Михайловна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.01.1911 Апухлицы Григорий Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно