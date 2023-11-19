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Крылов Григорий Андреевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.01.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911 ст.

Отец: Крылов Андрей Захарович

Мать: Крылова Марфа Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.01.1911 Апухлицы Григорий Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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