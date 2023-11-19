Крылова Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крылов Андрей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Дочь: Крылова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Крылов Андрей Захарович
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Крылов Андрей Захарович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 2.11.1905 Апухлицы Михаил Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская жена... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.
Сын: Крылов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Крылов Андрей Захарович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.01.1911 Апухлицы Григорий Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно