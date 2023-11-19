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Крылова Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Крылов Андрей Захарович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Андрей Захарович

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Дочь: Крылова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Крылов Андрей Захарович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.

Сын: Крылов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Крылов Андрей Захарович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 2.11.1905 Апухлицы Михаил Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская жена... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.

Сын: Крылов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Крылов Андрей Захарович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.01.1911 Апухлицы Григорий Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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