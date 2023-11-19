Крылова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Отец: Крылов Андрей Захарович
Мать: Крылова Марфа Михайловна
Восприемник
02.11.1905 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 2.11.1905 Апухлицы Михаил Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская жена... Показать все
Восприемник
21.01.1911 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.01.1911 Апухлицы Григорий Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно