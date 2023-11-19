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Крылова Анна Андреевна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: Крылов Андрей Захарович

Мать: Крылова Марфа Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
02.11.1905 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 2.11.1905 Апухлицы Михаил Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская жена... Показать все
Восприемник
21.01.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.01.1911 Апухлицы Григорий Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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