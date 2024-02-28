Крылов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1905 ст.
Отец: Крылов Андрей Захарович
Мать: Крылова Марфа Михайловна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 2.11.1905 Апухлицы Михаил Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская жена... Показать все
Смерть
Неизвестно