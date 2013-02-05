Шелков Виктор
Место рождения
Дата рождения18.09.1920
Дата смерти05.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1920
Работа или профессия
С ?.04.1948 по ?.02.1949
Заготконтора
Уполномоченный
Бракосочетание
21.09.1948
Жена: Шелков Ирина
Обнорский сельский Совет Грязовецкого района
Обнорский сельский Совет Грязовецкого района
Работа или профессия
С ?.02.1949 по 1952
колхоз "Красная обнора"
Рождение ребёнка
24.06.1949
Сын: Шелков Юрий
Мать ребёнка: Шелков Ирина
Рождение ребёнка
19.10.1950
Сын: Шелков Василий
Мать ребёнка: Шелков Ирина
Работа или профессия
С 1952
УВСР, Горпищеторг, Военторг-750, швейная фабрика
Рождение ребёнка
17.08.1954
Дочь: Коробова Софья
Мать ребёнка: Шелков Ирина
Образование
Неизвестно
срелняя школа
5 классов
Смерть
05.02.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Козицинское кладбище