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Шелков Виктор

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.09.1920

Дата смерти

05.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1920

Отец: Шелков Василий Семенович

Мать: Шелкова Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С ?.04.1948 по ?.02.1949
Заготконтора
Уполномоченный
Бракосочетание
21.09.1948

Жена: Шелков Ирина

Обнорский сельский Совет Грязовецкого района
Обнорский сельский Совет Грязовецкого района
Работа или профессия
С ?.02.1949 по 1952
колхоз "Красная обнора"
Рождение ребёнка
24.06.1949

Сын: Шелков Юрий

Мать ребёнка: Шелков Ирина

Шалданово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1950

Сын: Шелков Василий

Мать ребёнка: Шелков Ирина

Шалданово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1952
УВСР, Горпищеторг, Военторг-750, швейная фабрика
Рождение ребёнка
17.08.1954

Дочь: Коробова Софья

Мать ребёнка: Шелков Ирина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование
Неизвестно
срелняя школа
5 классов
Смерть
05.02.2013
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Козицинское кладбище
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