Шелков Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти23.06.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.09.1948
Муж: Шелков Виктор
Обнорский сельский Совет Грязовецкого района
Обнорский сельский Совет Грязовецкого района
Рождение ребёнка
24.06.1949
Сын: Шелков Юрий
Отец ребёнка: Шелков Виктор
Рождение ребёнка
19.10.1950
Сын: Шелков Василий
Отец ребёнка: Шелков Виктор
Рождение ребёнка
17.08.1954
Дочь: Коробова Софья
Отец ребёнка: Шелков Виктор
Смерть
23.06.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Козицинское кладбище