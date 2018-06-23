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Шелков Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

23.06.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.09.1948

Муж: Шелков Виктор

Обнорский сельский Совет Грязовецкого района
Обнорский сельский Совет Грязовецкого района
Рождение ребёнка
24.06.1949

Сын: Шелков Юрий

Отец ребёнка: Шелков Виктор

Шалданово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1950

Сын: Шелков Василий

Отец ребёнка: Шелков Виктор

Шалданово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1954

Дочь: Коробова Софья

Отец ребёнка: Шелков Виктор

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.06.2018
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Козицинское кладбище
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