Шелкова (Федосеева) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1894
Дата смерти12.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1894
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Бракосочетание
14.07.1913
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
21.06.1914
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Шелков Василий Семенович
Церковь Святой Живоначальной Троицы в Галерой гавани на В. О.
Рождение ребёнка
02.10.1915
Дочь: Созонова Вера
Отец ребёнка: Шелков Василий Семенович
Семеновское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1920
Сын: Шелков Виктор
Отец ребёнка: Шелков Василий Семенович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Шелков Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелков Александр
Отец ребёнка: Шелков Василий Семенович
Смерть
12.01.1980
Пошехонское кладбище, г.Вологда
Пошехонское кладбище, г.Вологда