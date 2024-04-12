Шелкова (Федосеева) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелкова (Федосеева) Антонина Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.08.1894

Дата смерти

12.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1894

Отец: Федосеев Иван Федосеевич

Мать: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Бракосочетание
14.07.1913

Муж: Шелков Василий Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
21.06.1914

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Шелков Василий Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Святой Живоначальной Троицы в Галерой гавани на В. О.
Рождение ребёнка
02.10.1915

Дочь: Созонова Вера

Отец ребёнка: Шелков Василий Семенович

Семеновское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1920

Сын: Шелков Виктор

Отец ребёнка: Шелков Василий Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Шелков Василий Семенович

Поповское, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелков Александр

Отец ребёнка: Шелков Василий Семенович

Поповское, Грязовецкий район, Северный край
Смерть
12.01.1980
Пошехонское кладбище, г.Вологда
Пошехонское кладбище, г.Вологда
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