Шелков Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Шелков Семен
Бракосочетание
14.07.1913
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
21.06.1914
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Шелкова Антонина Ивановна
Церковь Святой Живоначальной Троицы в Галерой гавани на В. О.
Рождение ребёнка
02.10.1915
Дочь: Созонова Вера
Мать ребёнка: Шелкова Антонина Ивановна
Семеновское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1920
Сын: Шелков Виктор
Мать ребёнка: Шелкова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Шелкова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелков Александр
Мать ребёнка: Шелкова Антонина Ивановна
Смерть
1940
Похороны
Неизвестно
Бончаково, Грязовецкий район, Северный край