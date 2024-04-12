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Шелков Василий Семенович

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Место рождения

Поповское, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1885

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Шелков Семен

Мать: не указана

Поповское, Грязовецкий район, Северный край
Бракосочетание
14.07.1913

Жена: Шелкова Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
21.06.1914

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Шелкова Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Святой Живоначальной Троицы в Галерой гавани на В. О.
Рождение ребёнка
02.10.1915

Дочь: Созонова Вера

Мать ребёнка: Шелкова Антонина Ивановна

Семеновское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1920

Сын: Шелков Виктор

Мать ребёнка: Шелкова Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Шелкова Антонина Ивановна

Поповское, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелков Александр

Мать ребёнка: Шелкова Антонина Ивановна

Поповское, Грязовецкий район, Северный край
Смерть
1940
Похороны
Неизвестно
Бончаково, Грязовецкий район, Северный край
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