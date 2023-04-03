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Наумов Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Тихон

Мать: (Руденкова) Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Наумова) Наталия Фомина

Мать ребёнка: Наумова Параскева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Феодор Фомич

Мать ребёнка: Наумова Параскева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.02.1906

Дочь: (Наумова) Александра

Мать ребёнка: Наумова Параскева

Смерть
После 1917

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