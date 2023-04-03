Наумов Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Тихон
Мать: (Руденкова) Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Наумова) Наталия Фомина
Мать ребёнка: Наумова Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Феодор Фомич
Мать ребёнка: Наумова Параскева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1906
Дочь: (Наумова) Александра
Мать ребёнка: Наумова Параскева
Смерть
После 1917