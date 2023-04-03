Наумов Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиДо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Наумов Макар
Мать: Елисавета
Бракосочетание
10.11.1878
Жена: Матрена
Рождение ребёнка
07.09.1879
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Наумов Тихонович
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
26.11.1880
Рождение ребёнка
1889
Сын: Наумов Захар
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Фома
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Аким
Мать ребёнка: Матрена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1930