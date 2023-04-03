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Наумов Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

До 1930

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Наумов Макар

Мать: Елисавета

Бракосочетание
10.11.1878

Жена: Матрена

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.09.1879

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Матрена

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Наумов Тихонович

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
26.11.1880

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Матрена

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Наумов Захар

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Фома

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Аким

Мать ребёнка: Матрена

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 1930
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