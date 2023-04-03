(Руденкова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Фома
Отец ребёнка: Наумов Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Аким
Отец ребёнка: Наумов Тихон
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1878
Муж: Наумов Тихон
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Наумов Тихонович
Отец ребёнка: Наумов Тихон
Рождение ребёнка
07.09.1879
Дочь: (Наумова) Анна
Отец ребёнка: Наумов Тихон
Рождение ребёнка
26.11.1880
Дочь: (Наумова) Евгения
Отец ребёнка: Наумов Тихон
Рождение ребёнка
1889
Сын: Наумов Захар
Отец ребёнка: Наумов Тихон
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Наумова) Александра
Отец ребёнка: Наумов Тихон
Смерть
После 1930