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(Руденкова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Фома

Отец ребёнка: Наумов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Аким

Отец ребёнка: Наумов Тихон

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
10.11.1878

Муж: Наумов Тихон

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Наумов Тихонович

Отец ребёнка: Наумов Тихон

Рождение ребёнка
07.09.1879

Дочь: (Наумова) Анна

Отец ребёнка: Наумов Тихон

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.11.1880

Дочь: (Наумова) Евгения

Отец ребёнка: Наумов Тихон

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Наумов Захар

Отец ребёнка: Наумов Тихон

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Наумова) Александра

Отец ребёнка: Наумов Тихон

Смерть
После 1930

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