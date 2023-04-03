Наумова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1906
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Наумов Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Фомина
Отец ребёнка: Наумов Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Феодор Фомич
Отец ребёнка: Наумов Фома
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно