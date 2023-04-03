Наумова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1906

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Наумов Фома

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Фомина

Отец ребёнка: Наумов Фома

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Феодор Фомич

Отец ребёнка: Наумов Фома

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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