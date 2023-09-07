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Бордуков Михаил Никифорович

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бордуков Никифор Прохорович

Мать: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1873 ст.

Дочь: Бордукова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Бордукова Евдокия Ивановна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1875 ст.

Сын: Бордуков Савелий Михайлович

Мать ребёнка: Бордукова Евдокия Ивановна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.

Дочь: Ледохович Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Бордукова Евдокия Ивановна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1883 ст.

Сын: Бордуков Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Бордукова Евдокия Ивановна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1887 ст.

Сын: Бордуков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бордукова Евдокия Ивановна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордукова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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