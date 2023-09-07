Бордуков Михаил Никифорович
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бордуков Никифор Прохорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1873 ст.
Дочь: Бордукова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Бордукова Евдокия Ивановна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1875 ст.
Сын: Бордуков Савелий Михайлович
Мать ребёнка: Бордукова Евдокия Ивановна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.
Дочь: Ледохович Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Бордукова Евдокия Ивановна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1883 ст.
Сын: Бордуков Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Бордукова Евдокия Ивановна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1887 ст.
Сын: Бордуков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Бордукова Евдокия Ивановна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно