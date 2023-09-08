Бордуков Никифор Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБордуков Никифор Прохорович

Бордуков Никифор Прохорович

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

05.05.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Бордуков Василий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Бордуков Степан Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Бордуков Филипп Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Завилейская Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордуков Михаил Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордуков Григорий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордуков Ануфрий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
05.05.1878 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close