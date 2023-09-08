Бордуков Никифор Прохорович
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти05.05.1878 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Бордуков Василий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Бордуков Степан Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Бордуков Филипп Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Завилейская Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордуков Михаил Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордуков Григорий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордуков Ануфрий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
05.05.1878 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд